جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده في معارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، مقتل 3 من جنوده في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن اللواء (احتياط) عساف بنحاس توبول (22 سنة)، مقاتل في الكتيبة 77 تشكيل سار ميجولان (7)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، والنقيب (احتياط) نيريا زيساك (24 سنة)، من لواء مدرع في الكتيبة 52 “أكوبوت برزيل” (401)، قتل في معركة وسط قطاع غزة، إضافة إلى الرائد دفير دافيد فيما (32 سنة)، نائب قائد الكتيبة 198 تشكيل بني أور (460)، قتل في معركة وسط قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط وجنود إلى 501 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي