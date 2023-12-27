السقاف تبحث تعزيز العلاقات الاستثمارية مع السفير العُماني

وطنا اليوم:بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، والسفير العُماني لدى الأردن الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات العُمانية الجديدة إلى الأردن.

وأكد الطرفان تطلع المملكة لزيادة التعاون مع عُمان من خلال تنظيم زيارات ترويجية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، فضلاً عن استعراض التطورات الإيجابية التي شهدها مناخ الاستثمار في المملكة والتي ساهمت في تعزيز فرص جذب المزيد من الاستثمارات.