طهران وموسكو تلغيان التعامل بالدولار

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الأربعاء، أن إيران وروسيا اتفقتا على التجارة بعملتيهما المحليتين بدل الدولار الأمريكي.

وأضافت أن الاتفاق وقع خلال اجتماع بين محافظي البنكين المركزيين للبلدين في روسيا.

وتخضع كل من إيران وروسيا لعقوبات الأمريكية.

وقالت وسائل الإعلام: “يمكن للبنوك والجهات الاقتصادية الفاعلة الآن استخدام البنى التحتية بما فيها الأنظمة المصرفية الداخلية بين البنوك، دون حاجة إلى نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، سويفت، للتعامل بالعملات المحلية”.

ووقع أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران في 25 ديسمبر (كانون الأول).

وتزايدت أهمية إيران للكرملين، بعد أن أدت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد غزو أوكرانيا إلى الحد من طرق التجارة الخارجية لروسيا وأجبرتها على البحث عن أسواق خارج أوروبا.

وقالت السلطات الإيرانية إن التعاون العسكري مع روسيا يتوسع، وقالت في نوفمبر (تشرين الثاني) إنها أنهت الترتيبات للحصول على طائرات مقاتلة من طراز سو-35، وهليكوبتر هجومية من طراز مي-28، وطائرات تدريب عسكرية من طراز ياك-130 من روسيا