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الاحتلال : طلبنا من الأمم المتحدة أن توقف الدعم عن الأونروا

منذ ساعة واحدة
Workers of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) agency talk together in the playground of an UNRWA-run school that has been converted into a shelter for displaced Palestinians in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on October 25, 2023, amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group Hamas. (Photo by Mahmud HAMS / AFP)

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال ، ان الحكومة طلبت من الأمم المتحدة أن توقف الدعم عن وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا).
وأضاف في مؤتمر صحفي الأربعاء : نجهز لكل السنياريوهات الممكنة مع حزب الله.
وأعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف مستعمرة كريات شمونة بـ30 صاروخ كاتيوشا ردا على استهداف المدنيين اللبنانيين في بنت جبيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب الله أطلق صواريخ على رأس الناقورة خلال وجود وزير الخارجية وعدد من السفراء بالشمال.
ونقلت مصادر إسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إنه اعترض وأسقط 3 مسيّرات تسللت إلى مزارع شبعا.


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