الاحتلال : طلبنا من الأمم المتحدة أن توقف الدعم عن الأونروا

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال ، ان الحكومة طلبت من الأمم المتحدة أن توقف الدعم عن وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا).

وأضاف في مؤتمر صحفي الأربعاء : نجهز لكل السنياريوهات الممكنة مع حزب الله.

وأعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف مستعمرة كريات شمونة بـ30 صاروخ كاتيوشا ردا على استهداف المدنيين اللبنانيين في بنت جبيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب الله أطلق صواريخ على رأس الناقورة خلال وجود وزير الخارجية وعدد من السفراء بالشمال.

ونقلت مصادر إسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إنه اعترض وأسقط 3 مسيّرات تسللت إلى مزارع شبعا.