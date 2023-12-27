حزب إرادة يفتتح رسميا مقره بمحافظة الطفيلة ويلتقي عدد من أعضاء الحزب.. صور

وطنا اليوم:افتتح الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة فرع الحزب في محافظة الطفيلة الواقع بمنطقة العيص، بحضور فريق الأمانة العامة وأعضاء الهيئة العامة.

وهنأ البطاينة أعضاء الحزب في المحافظة بافتتاح الفرع، ليكون مقرًا لأنشطة الحزب وفعالياته، وفرصة ليشارك كل الاعضاء في مسيرة حزب إرادة.

وأكد أن العمل في الحزب لا يقتصر على الأمانة العامة إنما مفتوح لكل الأعضاء خصوصًا في المحافظات، فحزب إرادة له امتداد على مساحة الوطن ويتميز بديمومة فعالياته وأنشطته بكل مؤسسية وتنظيم.

وتخلل افتتاح المقر الذي تم دون أي مظاهر احتفالية تضامنًا مع الأشقاء في قطاع غزة، لقاءًا مع عدد من أعضاء الحزب في المحافظة بهدف التواصل معهم والحصول الى تغذية راجعة منهم بخصوص عدد من القضايا المحورية المتعلقة بالحزب.

واكد البطاينة أن الحزب يحرص على إدامة التواصل مع كل الأعضاء والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وسبل تفعيل دورهم في المحافظات، لنشر مبادىء ونهج الحزب واستقطاب مزيد من الأعضاء والمؤازرين.

وشدد البطاينة أن حزب إرادة يحرص على العمل بشكل مؤسسي يسمح للجميع بخدمة الحزب، مستعرضًا مسيرة الحزب ورؤيته حيال الحرب على غزة وتداعياتها على المنطقة والأردن، وملف المشاركة بالانتخابات القادمة والآلية التي سينتهجها الحزب لاختيار مرشحيه بكل شفافية ووضوح.

وبين البطاينة أن برنامج الحزب سيكون جاهزًا خلال ثلاثة أشهر لترجمة مبادىء الحزب إلى برنامج عمل من خلال 15 لجنة قطاعية، وسيتم عرضه في المحافظات لاستقطاب مزيد من المؤازرين للحزب نتيجة لاستشارتهم في البرنامج والأخذ بملاحظاتهم .

وقدم أعضاء الحزب في الطفيلة آراءهم ومقترحاتهم وأفكارهم للسير قدمًا في مسيرة الحزب .

وحضر اللقاء فريق الأمانة العامة بالحزب ورئيس مجلس فرع حزب إرادة في محافظة الطفيلة المهندس محمود الجرابعة وعدد من أعضاء الهيئة العامة في المحافظة.