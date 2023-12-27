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ضبط اعتداءات على خط مياه ناقل في جنوب عمان

منذ 3 ثواني
ضبط اعتداءات على خط مياه ناقل في جنوب عمان

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في مديرية الرقابة الداخلية والمنسق الامني وبالتعاون مع شركة مياه الاردن مياهنا وبمرافقة امنية من مديرية الامن العام -قوات الدرك والبادية الملكية ضبطت اعتداءات كبيرة جديدة في مناطق جنوب العاصمة عمان- اللبن تتمثل بالاعتداء على الخط الناقل الرئيسي يغذي عدة مناطق في جنوب عمان وعددها (7) سبعة اعتداءات لتزويد برك مياه زراعية ومزارع بطريقة غير قانونية مما يؤثر بشكل كبير على حصص المياه لعدد من المناطق في جنوب عمان.
وبينت الوزارة /سلطة المياه انه تم تنسيق الحملة والتوجه الى احد المواقع بالقرب من منطقة اللبن/ جنوب عمان وتبين سحب عدة خطوط مياه رئيسية عدد (7) في مواقع مختلفة بأقطار مختلفة (3) انش و(4) انش من خط ناقل قطر 8 انش وسحبها لمسافات طويلة وخط بولي ايثلين قطر 125 ملم وبمتابعتها تبين انها تزود عدد من المزارع وبرك زراعية حيث تم فصل هذه الخطوط واعادة الاوضاع الى طبيعتها واعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع واستكمال عمليات المسح للمنطقة التي تجريها طواقم سلطة المياه وشركة مياه الاردن (مياهنا ) وستقوم بتحويل اوراق الضبوطات وتحديد ملكية الاراضي التي فيها المزارع والبرك للقضاء لضبط المخالفين ومحاسبتهم امام المحاكم.
وثمن المصدر الدعم والتعاون الجاد من قبل الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية على تعاونهم المستمر في توفير كافة الامكانيات لتمكين كوادر الوزارة من القيام بواجبها اضافة الى مختلف اطياف المجتمع الذين يقومون يوميا بالابلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات او حفر الابار ايمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون


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