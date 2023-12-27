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عمان الأهلية تطلق حملة تطوعية لدعم بنك الملابس الخيري

منذ ثانيتين
عمان الأهلية تطلق حملة تطوعية لدعم بنك الملابس الخيري

وطنا اليوم:إلتزاماً من جامعة عمان الأهلية بتعزيز دورها الاجتماعي والتطوعي، أطلقت اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة ” النادي التطوعي” حملة تطوعية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية / بنك الملابس الخيري لفرز الملابس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26-12-2023.
وشارك في هذه الحملة ما يقارب 50 طالبا وطالبة من أعضاء النادي التطوعي بالإضافة إلى طلبة من مختلف كليات الجامعة، بحيث تعكس هذه المشاركة الواسعة تفاعل الطلبة مع روح التطوع وتعزز من المسؤولية المجتمعية لديهم، بالإضافة إلى تطوير القيم الإنسانية والتفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع.
كما تأتي هذه الحملة في ظل سعي جامعة عمان الأهلية لتقديم كافة الخدمات للمجتمع المحلي والمؤسسات المختلفة، بحيث تتبنى الجامعة خطة شاملة تنتهجها لبرامج دعم المجتمع المحلي في محافظة البلقاء خاصة وفي المملكة بشكل عام، مؤكدة بذلك التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية.


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