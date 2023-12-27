مزارع للخلايا الشمسية لتوفير فاتورة الطاقة لـ7500 مسجد

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة بصدد إنشاء ثلاث مزارع خلايا شمسية على اراض وقفية في اقاليم المملكة.

واشار خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني في لواء الرصيفة، الى أن المشروع الذي يباشر صندوق الزكاة بتنفيذه العام المقبل يستهدف توفير فاتورة الطاقة لمساجد المملكة البالغ عددها 7500 مسجد.

وجرى خلال الملتقى الخيري توزيع مساعدات شملت الأسر الفقيرة والمحتاجة في لواء الرصيفة، تمثلت بتوزيع 500 قسيمة شرائية، ومساعدات نقدية استفاد منها 50 يتيما و50 طالبا جامعيا بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 800 طرد غذائي، بالإضافة إلى ترميم عدد من المنازل في اللواء، علما ان 250 أسرة في الرصيفة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة و150 يتيما يتقاضون كفالات أيتام.

كما تم افتتاح اليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية في مدرسة جريبا الثانوية المختلطة في لواء الرصيفة.

وحضر اللقاء متصرف لواء الرصيفة عمر الحديد، ومدير عام صندوق الزكاة عبد سميرات، ومدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي ومدراء دوائر في اللواء.