المنح والقروض ومُعدل الحصول على المعلومات تطغيان على جلسة النواب

قال عضو مجلس النواب، عيد النعيمات، إن المجلس يواجه ضغطًا كبيرًا ومناشدات ملحة حول ملف المنح والقروض الجامعية.

وأضاف النعيمات، خلال جلسة النواب التشريعية اليوم الأربعاء، “اود أن نذكر الحكومة ورئيس الوزراء، بموضوع منح الطلاب وقروضهم، لأهميته في استئناف الالاف الطلبة لدراستهم”.

ودعا الحكومة إلى معالجة ملف المنح والقروض الجامعية في أسرع وقت ممكن؛ للتخفيف على المواطنين.

وختم: يرجى التكرم بمعالجة المسألة الحساسة التي تهم معظم الأسر الأردنية.

الى ذلك خالف مجلس النواب اليوم الأربعاء، عرف تشريعي اعتاد على السير به، بأن المجلس يضع السنة في عنوان القانون التي يناقش فيه، بعدما وافق المجلس بالأغلبية على تغيير السنة في مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة من 2023 إلى عام 2024.

وكان النائب خير أبوصعيليك قد اقترح تغيير السنة في مشروع القانون، عازيًا ذلك إن إقرار القانون في نهاية العام من قبل المجلس، فإن مجلس الأعيان سيقوم بمناقشته في عام 2024.

وقال، إن التعديل لا يعيد مشروع القانون من مجلس الأعيان إلى النواب، منوهًا إلى أنه “صحيح العرف التشريعي نضع السنة التي نناقش فيها القانون لكن هذا أسم قانون لا يغير شيء”.

ودعم رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات المقترح المقدم من أبوصعيليك، معتبرًا أنه مقترح وجيه.