خلال لقاء مفتوح في صناعة عمان .. الشمالي يبحث قضايا الصناعيين العالقة

وطنا اليوم:نظمت غرفة صناعة عمان يوما مفتوحا، الثلاثاء، بحث خلاله وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي قضايا الصناعيين العالقة مع الوزارة وغيرها من المؤسسات والدوائر المعنية بالعمل الصناعي.

واستمع وزير الصناعة خلال لقائه ممثلي الشركات الصناعية، الى القضايا الخاصة بهذه الشركات من خلال لقاءات مباشرة مع ممثلي الشركات، بحضور امين عام الوزارة دانا الزعبي وعدد من مدراء الدوائر في الوزارة، حيث اوعز بحل العديد من هذه القضايا، كما تابع مع االوزراء والمسؤولين في عدة مؤسسات آليات حل بعض القضايا الصناعية، مشيرا الى أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات الانتاجية في المملكة، والذي يساهم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اكد اهمية مثل هذه اللقاءات المباشرة، في حل العديد من القضايا العالقة، وتعزيز التواصل بين المسؤولين والقطاع الصناعي، حيث تتيح مثل هذه اللقاءات للصناعيين عرض مشكلاتهم بكل شفافية، وخصوصا القضايا الخاصة، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والتموين ممثلة بوزيرها والامين العام وكافة كوادر الوزارة في التعاون مع غرف الصناعة لمعالجة القضايا الصناعية، وكذلك متابعة قضايا الصناعيين لدى الوزارات والمؤسسات الأخرى المعنية بالعمل الصناعي، بل تعدى دور الوزارة متابعة قضايا الصناعيين المحلية، الى متابعة وحل قضايا الصناعيين منع الدول الشقيقة والصديقة، معربا عن أمله ان يكون هذا اللقاء دوريأ، وان يتم توسيعه ليشمل وزراء ومدراء مؤسسات أخرى.

وتم خلال اللقاء طرح عددا من القضايا الخاصة ببعض الشركات الصناعية، والتي تركزت في آليات الاستفادة من صندوق دعم الصناعة، وكذلك استغلال بعض شركات الملاحة والشحن للوضع الراهن الذي يشهده مضيق باب المندب، اضافة الى المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها بعض المؤسسات الصناعية من منتجات مستوردة، كما عرض صناعيون لبعض المشكلات العالقة مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية، دائرة الجمارك، المواصفات والمقاييس، الغذاء الدواء وكذلك الدائرة العامة لضريبة الدخل والمبيعات.

حضر اللقاء نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي.