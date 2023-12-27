بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ارتفاع عدد حالات التسمم بـ الفطر البري إلى 45 حالة

منذ ساعتين
ارتفاع عدد حالات التسمم بـ الفطر البري إلى 45 حالة

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، أن عدد الحالات التي راجعت مستشفيات إربد والبلقاء إثر ظهور أعراض تسمم غذائي عليها بعد تناول مادة “الفطر البري”، ارتفعت إلى 45 حالة.
وقال ، إن الحالات توزعت في محافظة إربد (لواء بني الكورة وبني كنانة)، حيث تم ادخال رجل ثمانيني إلى مستشفى جامعة اليرموك وحالته مستقرة، كما تم مراجعة عدد من الحالات لمسشتفيي الأميرة راية ومعاذ بن جبل ولم يُسجل أي دخول.
وأضاف أن تم مراجعة 5 حالات لقسم الطوارئ في مستشفى السلط الجديد بمحافظة البلقاء، حيث تم تقديم العلاج اللازم لهم وإخراجهم جميعاً.
وأشار إلى أن الإصابات بالتسمم الغذائي جميعها جاءت بعد تناولهم مادة الفطر البري التي تم جمعها والتقاطها من قبلهم من الأرض مباشرة.
وبين أنه من الصعب التمييز بين الفطر السام وغير السام ، وهناك أنواع مُسمة كثيرة، حيث تعتمد سميته على نوع الفطر والكمية التي يتناولها الإنسان، داعيا المواطنين عدم أخذ الفطر من الأرض مباشرة، والحصول عليه من الأماكن ومزارع المعروفة التي تكون منتجاتها سليمة.
وأشار إلى أن الأعراض الذي تحدث للإنسان الذي يتناول الفطر السام، تتمثل في الغثيان، القيىء، ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة، تعب عام، ومغص، واسهال، وقد تظهر من 6 إلى 24 ساعة وقد تمتد إلى يومين أو ثلاثة حسب نوعية الفطر، مؤكدا في الوقت نفسه أن أغلب الحالات لا تستدعي الدخول إلى المستشفيات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:44

بدء عملية أمنيّة موسعة في الرويشد لملاحقة مهربي المخدرات

14:07

حماس ترد على الحرس الثوري الإيراني بشأن أسباب طوفان الأقصى

13:58

قنوات إسرائيلية : وضعنا أصبح كارثيا

13:47

الضمان: اتفاقيات مع (34) مستشفى خاص لعلاج إصابات العمل

13:44

الخصاونة لدى تسلمه تقرير ديوان المحاسبة: نحرص على تصويب الخلل

12:40

المنح والقروض ومُعدل الحصول على المعلومات تطغيان على جلسة النواب

12:29

خلال لقاء مفتوح في صناعة عمان .. الشمالي يبحث قضايا الصناعيين العالقة

12:20

الملك يغادر إلى القاهرة لبحث سبل وقف العدوان على غزة

12:18

خلال حواره مع طلبة الجامعة الألمانية الأردنية الخريشة يحث الشباب على الإنخراط بالعملية السياسية

12:14

الأشغال المؤبدة لقاتل زوجته وابنه في مزرعة بجرش

12:09

مركز التعليم المستمر في جامعة البترا يستضيف الإعلامي خالد القضاة

11:59

تضامناً مع غزة.. الشارقة تمنع كافة احتفالات رأس السنة

وفيات
وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبهشكر على تعاز من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 25-12-2023