بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

المبيضين: كلما أسرعنا بالمعلومات سنعالج الشائعات

منذ 4 ساعات
المبيضين: كلما أسرعنا بالمعلومات سنعالج الشائعات

وطنا اليوم:تحدث الناطق باسم مجلس الوزراء، وزير الاتصال الحكومي، الدكتور مهند المبيضين، عن خطة الاستجابة للأزمة الاقتصادية التي يواجهها القطاع السياحي، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف المبيضين، عبر اثير الأمن، أن الخطة تتمثل بزيادة عدد السياح من بعض الدول البديلة مثل روسيا وإفريقيا وفيما يتعلق بالحج المسيحي، إضافة إلى بدائل لتطوير منتجات سياحية محلية، فضلا عن تأجيل الاقتطاعات البنكية والقروض.
ولفت إلى حرصه على تقديم انسيابية عالية فيما يتعلق بالمعلومات للجسم الصحفي في الوقت المناسب، مؤكدًا أنه “كلما بادرت الحكومة بمعلومات سريعة.. كلما استطعنا معالجة الشائعات والحديث المغلوط”.
ونوه إلى أن الإعلام يحتاج إلى أن لا نتأخر عليه بإيصال المعلومات، وبالتالي هذه مهمة كبيرة في الوزارة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:06

ضبط اعتداءات على خط مياه ناقل في جنوب عمان

14:55

عمان الأهلية تطلق حملة تطوعية لدعم بنك الملابس الخيري

14:50

مزارع للخلايا الشمسية لتوفير فاتورة الطاقة لـ7500 مسجد

14:44

بدء عملية أمنيّة موسعة في الرويشد لملاحقة مهربي المخدرات

14:07

حماس ترد على الحرس الثوري الإيراني بشأن أسباب طوفان الأقصى

13:58

قنوات إسرائيلية : وضعنا أصبح كارثيا

13:47

الضمان: اتفاقيات مع (34) مستشفى خاص لعلاج إصابات العمل

13:44

الخصاونة لدى تسلمه تقرير ديوان المحاسبة: نحرص على تصويب الخلل

12:40

المنح والقروض ومُعدل الحصول على المعلومات تطغيان على جلسة النواب

12:29

خلال لقاء مفتوح في صناعة عمان .. الشمالي يبحث قضايا الصناعيين العالقة

12:26

ارتفاع عدد حالات التسمم بـ الفطر البري إلى 45 حالة

12:20

الملك يغادر إلى القاهرة لبحث سبل وقف العدوان على غزة

وفيات
وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبهشكر على تعاز من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 25-12-2023