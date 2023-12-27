المبيضين: كلما أسرعنا بالمعلومات سنعالج الشائعات

وطنا اليوم:تحدث الناطق باسم مجلس الوزراء، وزير الاتصال الحكومي، الدكتور مهند المبيضين، عن خطة الاستجابة للأزمة الاقتصادية التي يواجهها القطاع السياحي، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف المبيضين، عبر اثير الأمن، أن الخطة تتمثل بزيادة عدد السياح من بعض الدول البديلة مثل روسيا وإفريقيا وفيما يتعلق بالحج المسيحي، إضافة إلى بدائل لتطوير منتجات سياحية محلية، فضلا عن تأجيل الاقتطاعات البنكية والقروض.

ولفت إلى حرصه على تقديم انسيابية عالية فيما يتعلق بالمعلومات للجسم الصحفي في الوقت المناسب، مؤكدًا أنه “كلما بادرت الحكومة بمعلومات سريعة.. كلما استطعنا معالجة الشائعات والحديث المغلوط”.

ونوه إلى أن الإعلام يحتاج إلى أن لا نتأخر عليه بإيصال المعلومات، وبالتالي هذه مهمة كبيرة في الوزارة.