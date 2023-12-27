لـ 9 سنوات.. موظف حكومي يتقاضى 44 ألف دينار دون عمل

وطنا اليوم:كشف تقرير ديوان المحاسبة تقاضي مأمور مقسم أحد المستشفيات الحكومية 44.266 دينار، كرواتب وحوافز خلال فترة الانفكاك عن العمل لمدة 9 سنوات من تاريخ 5-1-2012 ولغاية تاريخ ايقاف الراتب في 31-12-2021.

وفي التفاصيل، أظهر التقرير أن المذكور تم نقله من مستشفى التوتنجي الى البشير بموجب كتاب رسمي بتاريخ 22-11-2011، وقد انفك عن العمل بموقعه بتاريخ 5-1-2012 .

وفيما بين كتاب صادر عن إدارة مستشفيات البشير، أن المذكور ليس على كادرها، علما بأنه لم يباشر عمله في أي جهة تابعة لوزارة الصحة من تاريخ الانفكاك