الأردن يسجل حالات من الإصابة بفيروس كورونا الذي بات انفلونزا موسمية

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، أنه تم تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تستعد الوزارة لعمل الفحص التسلل الجيني للمتحور السائد في المملكة كإجراء احترازي.

وقال، إن هناك متحورGN1 وهو فئة من فئات سلالة “الأومكرون”، الذي يتميز بسرعة انتشاره ولا يسبب دخول المستشفيات.

وبين أن فيروس كورونا أصبح انفلونزا موسمية وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أنه تم تسجيل الإصابة بالفايروس المخلوي الذي يصيب الأطفال، لكن بأعداد أقل مما تم تسجيله العام الماضي.

وأضاف أنه حسب نظام الرصد في وزارة الصحة والمتعلق بمراقبة بعض الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا، فإنه لا يوجد زيادة في أعداد الحالات المشخصة، لكن الأكثر انتشاراً في المملكة اليوم هي حالات الأنفلونزا A والمعروف H3N2