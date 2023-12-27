بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يسجل حالات من الإصابة بفيروس كورونا الذي بات انفلونزا موسمية

منذ ساعة واحدة
A medical worker, wearing a protective suit and a face mask, performs a rapid Covid-19 antigenic test on a patient in a coronavirus disease (COVID-19) testing centre in Sautron near Nantes, France, December 7, 2020. REUTERS/Stephane Mahe

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، أنه تم تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تستعد الوزارة لعمل الفحص التسلل الجيني للمتحور السائد في المملكة كإجراء احترازي.
وقال، إن هناك متحورGN1 وهو فئة من فئات سلالة “الأومكرون”، الذي يتميز بسرعة انتشاره ولا يسبب دخول المستشفيات.
وبين أن فيروس كورونا أصبح انفلونزا موسمية وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أنه تم تسجيل الإصابة بالفايروس المخلوي الذي يصيب الأطفال، لكن بأعداد أقل مما تم تسجيله العام الماضي.
وأضاف أنه حسب نظام الرصد في وزارة الصحة والمتعلق بمراقبة بعض الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا، فإنه لا يوجد زيادة في أعداد الحالات المشخصة، لكن الأكثر انتشاراً في المملكة اليوم هي حالات الأنفلونزا A والمعروف H3N2


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:48

رئيس الوزراء يرتدي نظارة شمسية أمام النواب

11:37

مشهد مفجع من قلب غزة.. رضيع يفترش الأرض في أجواء برد قارسة

11:27

الحرس الثوري : عملية طوفان الأقصى كانت إحدى الردود على اغتيال سليماني

11:10

توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون بسبب الرياح

11:06

المبيضين: كلما أسرعنا بالمعلومات سنعالج الشائعات

10:58

لـ 9 سنوات.. موظف حكومي يتقاضى 44 ألف دينار دون عمل

10:50

العمل توقع اتفاقيتين لإنشاء فرعين إنتاجيين في المفرق والكرك

10:41

وفيات الاربعاء 27-12-2023

10:18

خُلوة للتعليم..!

10:15

أبو تريكة يتضامن مع غزة مجددا وينتقد جماعة لا سمح الله

09:59

مسؤولون إسرائيليون: إيلات تنهار وتموت من الألم

09:49

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 15.1% خلال 10 أشهر

وفيات
وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبهشكر على تعاز من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 25-12-2023