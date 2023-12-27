اتهامات للاحتلال بسرقة أعضاء جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين في غزة

وطنا اليوم:وجه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، اتهامات للاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين شهداء فلسطينيين من شمالي القطاع.

وبعد وصول جثامين 80 شهيدا فلسطينيا قتلهم جيش الاحتلال، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في سرقة جيش الاحتلال أعضاء من الجثامين التي وصل بعضها مجرد أشلاء مقطعة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان: “بعد معاينة الجثامين، تبين أن ملامح الشهداء مُتغيرة بشكل كبير، في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال أعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء”.

“كما سلّم الاحتلال الجثامين مجهولة الهوية، ورفض تحديد أسماء هؤلاء الشهداء، ورفض تحديد الأماكن التي سرقها منها”، بحسب البيان.

وندد المكتب بـ”امتهان الجيش لكرامة جثامين 80 شهيدا فلسطينيا”، لافتا إلى أن تسليمها تم عبر معبر كرم أبو سالم التجاري (جنوبا).

وأفاد بأن “الاحتلال قام بتكرار هذه الجريمة (احتجاز جثامين) أكثر من مرة خلال حرب الإبادة الجماعية، كما قام سابقا بنبش قبور في جباليا (شمالي القطاع) وسرق بعض جثامين الشهداء منها”.

وأدان المكتب ما وصفها بـ”المواقف الصامتة للمنظمات الدولية التي تعمل في قطاع غزة، مثل منظمة الصليب الأحمر، تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال”.

وقال مدير مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح (جنوبا) مروان الهمص، في وقت سابق الثلاثاء، إن الأمم المتحدة أبلغتهم بـ”وصول جثامين نحو 80 شهيدا إلى غزة”.

الهمص أوضح أن “الجثامين وصلت داخل حاوية، وبعضهم أجسادهم مكتملة والبعض الآخر أشلاء، والبعض تحللت أجزاء من جثامينهم”.