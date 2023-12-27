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جيش الاحتلال يقر بمقتل 3 من جنوده في معارك غزة

منذ ساعتين
جيش الاحتلال يقر بمقتل 3 من جنوده في معارك غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، بمقتل 3 من جنوده في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
وقال إن الملازم يارون إليعيزر تشيتيز (23 عاما)، نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد، لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة، والرقيب إيتاي بوتون (20 عاما)، وهو مقاتل في كتيبة شاكيد، لواء جفعاتي، في معركة شمال قطاع غزة، إضافة إلى الرقيب افرايم يخمان (21 عاما)، مقاتل في كتيبة شاكيد، لواء جفعاتي، سقط في معركة شمال قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط وجنود إلى 498 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.


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