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استشهاد 3 لبنانيين بقصف للاحتلال استهدف مدينة بنت جبيل

منذ ساعتين
استشهاد 3 لبنانيين بقصف للاحتلال استهدف مدينة بنت جبيل

وطنا اليوم:استشهد ثلاثة لبنانيين وأصيب آخر، بقصف شنته طائرة حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.
وأفادت مصادر بأن طائرة حربية للاحتلال استهدفت منزلا من طابقين ما أدى إلى تدميره بالكامل واستشهاد 3 لبنانيين.
وسيتم تشييع جثامين الشهداء ظهر الأربعاء وسط أجواء من التوتر والحزن والغضب بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي الأحياء السكنية والمدنيين.
ومساء الثلاثاء، شن طيران الاحتلال قصفا على عدة بلدات في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى استشهاد مواطن لبناني جراء استهداتف مركبته واشتعال النيران فيها.
وأخمدت كواد الدفاع المدني حريقا شب داخل “بيك اب” لنقل البضائع في المعلية/القليلة، جراء قصف الاحتلال.
وكان حزب الله قد أعلن استهداف موقع زبدين بالأسلحة المناسبة، وحشود لجنود الاحتلال في محيط راميا، وغرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا، وتجمعاً لجنود قرب ثكنة دوفيف.


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