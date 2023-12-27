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الدكتورة نيللي البنا من جامعة البترا تقدم ورشة عمل تفاعلية بعنوان: “المنهاج والوسائل للصف المقلوب” في مؤتمر التوأمة الإلكترونية لعام 2023،

منذ 4 ساعات
الدكتورة نيللي البنا من جامعة البترا تقدم ورشة عمل تفاعلية بعنوان: “المنهاج والوسائل للصف المقلوب” في مؤتمر التوأمة الإلكترونية لعام 2023،

وطنا اليوم/ قدمت الدكتورة نيللي البنا من قسم العلوم التربوية في كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا ورشة عمل تفاعلية بعنوان: “المنهاج والوسائل للصف المقلوب” في مؤتمر التوأمة الإلكترونية لعام 2023، الذي تنظمه مبادرة (مدرستي) بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن إطار برنامج “ايراسموس بلس”.

وحمل المؤتمر عنوان: “مؤتمر التوأمة الإلكترونية لعام 2023″، وأقيم في فندق حياة عمان، بمشاركة150 معلمًا ومعلمة من جميع محافظات المملكة.

وتحدثت البنا عن الصف المقلوب كأحد استراتيجيات التعليم المدمج و كيف انه اصبح ضرورة من ضرورات التعليم حيث ان الصف المقلوب يجمع ما بين دمج التكنولوجيا لتحقيق التعلم الذاتي عند الطالب مع المحافظة على وجود المعلم كميسر و داعم للعملية التعليمية التعلمية و ليس كملقن للدروس. كما أكدت البنا على ضرورة تشجيع المعلمين على المحافظة على ما تم تحقيقه من دمج التعليم بعد جائحة كورونا و العمل على تطوير و استدامة هذا الدمج لإكساب الطلاب مهارات القرن الواحد والعشرين والتي هم بأمس الحاجة اليها. وجاءت مشاركة البنا ضمن محاور جامعة البترا في خدمة المجتمع.
يذكر أن مبادرة (مدرستي) هي إحدى المبادرات التي اطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله عام 2008 بهدف تحسين بيئة التعلم من الناحيتين المادية والتعليمية في المدارس الحكومية الأردنية


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