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40 لوحة فسيفسائية أثرية معرضة للفقدان لحفظها بطريقة غير آمنة

منذ ثانيتين
40 لوحة فسيفسائية أثرية معرضة للفقدان لحفظها بطريقة غير آمنة

وطنا اليوم:أكد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، وجود 40 لوحة فسيفسائية أثرية في الحديقة الخلفية لموقع كنيسة الرسل محفوظة غير آمنة ومعرضة للفقدان؛ خلافًا لأحكام المادة (16/ ج،د) من الملحق رقم 1 الرقابة على اللوازم والمستودعات بنظام المشتريات الحكومية.
كما أشار التقرير إلى أنه لم يتم تسجيل اللوحات في قيود وسجلات مستودعات مديرية آثار محافظة مأدبا بموجب مستند إدخال، علمًا بأن تلك اللوحات تم استلمها في مطلع عام 2021 من معهد مأدبا لفن الفسيفساء والترميم، لعدم وجود مساحات لحفظها وتخزينها.
وطلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة نهاية العام الماضي تصويب المخالفة.


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