الاحتلال يعترف بمقتل 3 جنود إضافيين في معارك بغزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال، الثلاثاء، بمقتل 3 جنود من صفوفه في المعارك بقطاع غزة، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى جنود الاحتلال إلى 492 قتيلا منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وذكر بيان لجيش الاحتلال، أن الرائد احتياط ماور لافي 33 عاماً مقاتل في الكتيبة 450 لواء البصالح، قتل في معركة وسط قطاع غزة.

وأضاف بيان الاحتلال، أن الرائد شاي شمريز 26 عاماً ، قائد سرية في الكتيبة 931 لواء الناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

كما أعلنت عن مقتل النقيب الاحتياطي شاؤول جرينليك 26 عاما ضابط في الكتيبة 931 لواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ81 على التوالي، بقصف جوي ومدفعي، بينما تتوغل قواته في مختلف مناطق القطاع.

وتتصدى المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، وتخوض معها معارك ضارية في عدة محاور.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء في القطاع، إلى 20,915 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء و54,918 إصابة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 492 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بينهم 159 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.