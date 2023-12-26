بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يعترف بمقتل 3 جنود إضافيين في معارك بغزة

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يعترف بمقتل 3 جنود إضافيين في معارك بغزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال، الثلاثاء، بمقتل 3 جنود من صفوفه في المعارك بقطاع غزة، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى جنود الاحتلال إلى 492 قتيلا منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وذكر بيان لجيش الاحتلال، أن الرائد احتياط ماور لافي 33 عاماً مقاتل في الكتيبة 450 لواء البصالح، قتل في معركة وسط قطاع غزة.
وأضاف بيان الاحتلال، أن الرائد شاي شمريز 26 عاماً ، قائد سرية في الكتيبة 931 لواء الناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
كما أعلنت عن مقتل النقيب الاحتياطي شاؤول جرينليك 26 عاما ضابط في الكتيبة 931 لواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ81 على التوالي، بقصف جوي ومدفعي، بينما تتوغل قواته في مختلف مناطق القطاع.
وتتصدى المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، وتخوض معها معارك ضارية في عدة محاور.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء في القطاع، إلى 20,915 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء و54,918 إصابة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وفي المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 492 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بينهم 159 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:01

استيتية لشباب الطفيلة : ننطلق من رؤى الملك وولي العهد والتشغيل الذاتي فرصة حقيقة للاندماج بسوق العمل وتخفيف معدلات البطاله

20:44

ابو السعود: مخزون المياه في الأردن يكفي لـ 6 ونصف مليون نسمة فقط

20:28

التنمية تطلق مبادرة قوّ فرصتك الهادفة لتوفير 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية

20:14

40 لوحة فسيفسائية أثرية معرضة للفقدان لحفظها بطريقة غير آمنة

20:03

ديوان المحاسبة يكشف: راتب 6500 دينار و36 سيارة لـ25 موظفا وشقق بلا أجرة

19:28

الحوثيون يستهدفون سفينة جديدة لمنعها من التوجه إلى الكيان

19:22

مصدر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يحدد مكان السنوار في غزة

19:08

الأردن ومصر يبحثان مساعي وقف النار وزيادة المساعدات إلى غزة

19:05

المستشفى الميداني الأردني نابلس/1 استقبل ‏13153 مريضا

19:00

تحويلة سير عند تقاطع عين غزال

18:22

خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي شيوخ ووجهاء من جرش وعين الباشا ومخيم البقعة: نقف خلف الملك ونفخر بمواقفه

17:02

هاشتاق#حلل_يا_دويري الترند الاعلى على منصة إكس

وفيات
وفيات الثلاثاء 26-12-2023شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبهشكر على تعاز من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 25-12-2023وفيات الأحد 24-12-2023