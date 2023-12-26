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ديوان المحاسبة يكشف: راتب 6500 دينار و36 سيارة لـ25 موظفا وشقق بلا أجرة

منذ ساعة واحدة
ديوان المحاسبة يكشف: راتب 6500 دينار و36 سيارة لـ25 موظفا وشقق بلا أجرة

وطنا اليوم:أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022، والذي صدر الثلاثاء، وجود مخالفات كثيرة لدى شركة مدارس العقبة الدولية، منها تعيين مدير للمدرسة براتب شهري قدره 6500 دينار، إضافة إلى بدل سكن 7000 دينار سنويا.
وأشار تقرير الديوان إلى أن المدير يحمل شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة، وشهادة الماجستير في الآثار، وهي لا تتناسب مع طبيعة العمل كمدير مدرسة دولية.

36 سيارة لـ25 موظفا
كما أظهر التقرير، وجود مخالفات كثيرة لدى الشركة الأردنية السورية للنقل البري، منها بلوغ خسائرها 4.104.452 دينار، أي ما يعادل 82 % من إجمالي رأس ما الشركة.
وتبين وجود 36 سيارة إدارية في الشركة، علما أن عدد الموظفين الإداريين 25 موظفا فقط.

شقق لموظفين حكوميين لا يدفعون الأجرة لسنوات
وأظهر التقرير، وجود مخالفات كثيرة لدى شركة العقبة للسكك الحديدية، منها تأجير 133 شقة سكنية لموظفين مستقيلين أو تم انتدابهم أو إعارتهم إلى دوائر أخرى، ولا يقومون بدفع الإيجارات، وبعضها يعود للعام 2006.

10 آلاف سهم تتحول إلى دينار واحد في شركة حكومية
وأظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022، وجود مخالفات كثيرة لدى الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية، منها توفر دينار واحد في بند الموجودات يمثل استثمار 10 آلاف سهم.

21 مليون دينار مكافآت لغير الموظفين
وبلغت النفقات المخصصة لمكافآت غير الموظفين 21.4 مليون دينار، في العام 2022، وذلك ضمن النفقات الجارية للجهاز المدني، وفق ما ذكر التقرير السنوي لديوان المحاسبة.
وبحسب التقرير، فإن النفقات الجارية الفعلية للجهاز المدني بلغت 6,108 مليون دينار، حيث شكلت ما نسبته 68% من إجمالي النفقات الجارية العامة الفعلية لعام 2022 والبالغة 8,954 مليون دينار.

رواتب وبدلات في شركة حكومية بغير وجه حق
أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022، والذي صدرالثلاثاء، وجود مخالفات كثيرة لدى شركة المنشآت والمجمعات العقارية، منها صرف رواتب وبدل تنقلات بغير وجه حق.

هدر مالي كبير في شركة الصوامع والتموين
وأظهر التقرير، وجود مخالفات كثيرة لدى الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، منها صرف علاوات لموظفين بغير وجه حق.


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