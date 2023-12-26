الحوثيون يستهدفون سفينة جديدة لمنعها من التوجه إلى الكيان

وطنا اليوم:ذكر مصدر ملاحي يمني، مساء الثلاثاء، أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت سفينة إم سي سي بالبحر الأحمر لمنعها من التوجه إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا غرب الحديدة في اليمن.

وكان المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين، صرح بأن البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها في نهج البلطجة.

وأضاف المتحدث في تصريحات له، أن تهديد الملاحة البحرية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا وشركائها.

وأشار إلى أنه على الدول المشاطئة للبحر الأحمر إدراك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي.

وبين المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين، أن بارجة أمريكية فتحت النار على طائرة استطلاع تابعة للبحرية اليمنية بالبحر الأحمر.

وقال إن البارجة أطلقت صاروخا نحو طائرة يمنية وانفجر قرب سفينة غابونية في البحر الأحمر.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق عن تشكيل تحالف دولي في البحر بمشاركة 9 دول لردع الحوثيين وحماية السفن المارة من البحر، في الوقت الذي يقول به الحوثيون إن عملياتهم مستمرة إلى حين وقف حرب الإبادة التي تمارس على الشعب الفلسطيني في غزة.