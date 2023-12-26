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مصدر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يحدد مكان السنوار في غزة

منذ ساعة واحدة
مصدر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يحدد مكان السنوار في غزة

وطنا اليوم:أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “مكان” نقلا عن مصدر أمني أن لدى الجيش الإسرائيلي معلومات حول مكان يحيى السنوار رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة.
وتابعت “مكان” أن الجيش “يداهم منشآت تحت الأرض في خان يونس”، فيما تعمل الفرقة 98 على توسيع نطاق سيطرتها الميدانية على المدينة، وتستكمل عمليات “بحث مكثفة عن فوهات أنفاق ومنشآت تحت الأرض”.
وتشير التقديرات في إسرائيل، وفقا لـ “مكان”، إلى ما أسمته “خيارين رئيسين” أمام يحيى السنوار: الأول هو ترقب محاصرة الجيش الإسرائيلي لمخبئه وزملائه تحت الأرض، ثم بدء مفاوضات مع إسرائيل بينما “يتخذ من المخطوفين الإسرائيليين دروعا بشرية، وعندها يطالب بتأمين ممر للخروج من مصر له ولبقية المسؤولين في (حماس)، ومن هناك إلى دولة ثالثة توافق على إيوائهم” على حد تعبير الموقع.
والخيار الثاني هو “انتظار استسلام قيادة (حماس)، بعد اكتمال قوات جيش الدفاع مهمة تطويق مدينة خان يونس بالكامل، وسحق كتائب حركة (حماس) في المدينة”.
كما أشارت المصادر الأمنية إلى “تقدم تكنولوجي كبير في تحديد ومراقبة المنشآت تحت الأرض، التي أنشأتها (حماس) على مر السنين في قطاع غزة، حيث تشير التقديرات إلى أن يحيى السنوار استثمر معظم موارد الذراع العسكري لحركة (حماس) في بناء مساحات تحت الأرض في خان يونس، يستخدمها قادة الألوية، وهي أعمق وأوسع بكثير مما كان يقع في شمال ووسط قطاع غزة.
وبحسب أحد المصادر، كما يقول “مكان”، فقد تمكنت القوات الهندسية بمساعدة التكنولوجيا المتطورة من “إنزال كاميرا إلى عمق عشرات الأمتار لفحص أرجاء منشأة متفرعة تحت الأرض، واكتشفوا غرف معيشة، وغرف احتجاز للمخطوفين وغرف أمنية ومستودعات أسلحة وغرف اجتماعات وغرف لوجستية وأنظمة تهوية وحمامات وغرف نوم”.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء عن مقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة في معارك جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 492 منذ السابع من أكتوبر.
وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ 81 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.


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