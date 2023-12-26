تحويلة سير عند تقاطع عين غزال

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إغلاق حركة المرور أعلى الجسر القوسي للسير القادم من عمان والمحطة باتجاه طبربور ضمن تقاطع عين غزال اعتبارا من صباح يوم غدٍ الأربعاء الموافق 27-12-2023 لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للجسر ولمدة شهر واحد.

ووفق بيان الوزارة مساء يوم الثلاثاء، سيتم تحويل حركة المرور إلى نفق المزارع وتقاطع ماركا للالتفاف والعودة باتجاه طبربور- المدينة الرياضية.

وأكدت الوزارة أن التحويلة مجهزة بعناصر السلامة المرورية اللازمة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإشارات الإرشادية والتحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الأمن العام.