وزير الأوقاف : 75 بالمئة من موازنة الوزارة تذهب للرواتب

وطنا اليوم:كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة عن تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في العام المقبل.

وقال الخلايلة، في اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء إن موازنة الوزارة تبلغ 92 مليون دينار، و75 بالمئة منها تذهب للرواتب.

وأضاف، أن 3 ملايين دينار من الموازنة مكافآت لغير موظفين للائمة والخطباء، مؤكدًا أن الرقم ليس كبيرًا.

ولفت إلى أن مبنى الوزارة مكون من شقين، أحدهما مستأجرة ويكلف الوزارة مبالغ كبيرة في الصيانة وتصل قيمة الاستئجار 56 الف دينار سنويا، منوهًا إلى أن الوزارة طرحت عطاء للتخلص من الإيجار لمبنى الوزارة، لتكون في موقع واحد.

وعن صندوق الحج، أوضح أن موازنة الصندوق مستقلة ويأخذ مقتنيات للمواطنين ويربح عليها سنويًا، ويخصص للمدخرين 20 بالمئة من نسبة الحجاج الأردنيين.

وتطرق الوزير إلى أن 60 ألف مواطن أردني على دور صندوق الحج، مشددًا على أموال الصندوق بأمان بعد اجراء الدراسات اللازمة.

رفع 400 قضية بـ9 ملايين دينار

وأضاف، أن الوزارة استحدثت دائرة مديرية الوقف النقدي، والتي تقوم بالاستثمار في شتى المجالات، حيث أن موجوداتها تبلغ 20 مليون دينار خلال عامين.

وأشار إلى أن الوزارة قامت برفع 400 قضية للمطالبة بـ9 ملايين دينار لمستأجرين لم يدفعوا للوزارة في الأملاك الوقفية.