إنتل تعتزم إنشاء مصنع في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار

وطنا اليوم:ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية إن شركة “إنتل” الأميركية ستبني مصنعا جديدا بقيمة 25 مليار دولار المصنع في كريات جات من المقرر افتتاحه في عام 2027 ليعمل حتى عام 2035 على الأقل، وسيوظف آلاف الأشخاص، مضيفة أنه بموجب الصفقة ستدفع إنتل معدل ضرائب بنسبة 7.5 بالمئة، ارتفاعا من خمسة بالمئة الحالية.

وذكر موقع إنتل على الإنترنت أن الشركة خلال ما يقرب من خمسة عقود من عملياتها في إسرائيل أصبحت حاليا أكبر شركة مُشغلة لموظفين في القطاع الخاص ومُصّدرة بالبلاد ورائدة محليا في قطاع صناعة الإلكترونيات والمعلومات.

وفي عام 2017 اشترت “إنتل” شركة “موبايلي غلوبال” ومقرها إسرائيل والتي تطور وتنشر أنظمة متقدمة لمساعدة السائقين، مقابل 15 مليار دولار.

وطرحت “إنتل” جزءا من أسهم “موبايلي” للبيع العام الماضي.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ان قرار الشركة إقامة المصنع في إسرائيل وبهذه الفترة بالذات يدل على الثقة العالمية بالاقتصاد الإسرائيلي.

وقد صادقت وزارتا المالية والاقتصاد على منع الشركة التسهيلات الضريبية لانشاء المصنع الجديد

ويشار الى ان انتل هي اكبر شركة للرقائق الحاسوب في العالم حيث انها تشغل نحو 150 الف شخص 12 الفا منهم في إسرائيل.