استهداف سفينة غرب الحديدة والهند تنشر سفنا مدمرة في بحر العرب

وطنا اليوم:أفادت معلومات من بريطانيا باستهداف سفينة غرب ميناء الحديدة اليمني، في حين قررت الهند نشر سفن مدمرة في بحر العرب، وسط استمرار جماعة الحوثي في منع السفن التجارية من الوصول لإسرائيل على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت اليوم الثلاثاء بلاغا عن حادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة اليمني.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت تقريرين عن رؤية مسيّرات عقب انفجارين شوهدا على بعد نحو 5 أميال بحرية من السفينة المستهدفة، وأضافت أن السفينة المستهدفة تتواصل مع قوات التحالف مع تقارير تفيد بسلامتها وطاقمها.

ومن جانبها، أعلنت البحرية الهندية في وقت متأخر أمس الاثنين أنها قررت نشر سفن مدمرة مزودة بصواريخ موجهة في بحر العرب، في مسعى “للحفاظ على وجود رادع”.

جاء ذلك ردا على تعرض سفينة تجارية تابعة لإسرائيل لهجوم قبالة الساحل الهندي في مطلع الأسبوع.

وقال البيان إن البحرية الهندية تحقق في طبيعة الهجوم على السفينة “كيم بلوتو” التي رست في مومباي أمس الاثنين، وأشارت التقارير الأولية إلى هجوم بطائرة مسيرة.

وأضاف البيان “ستكون هناك حاجة لمزيد من التحليل الجنائي والفني لتحديد مصدر الهجوم، بما في ذلك نوع وكمية المتفجرات المستخدمة”.

وجاء في بيان البحرية الهندية “بالنظر إلى موجة الهجمات الأخيرة في بحر العرب، نشرت البحرية الهندية مدمرات الصواريخ الموجهة مورموجاو وكوتشي وكولكات. في مناطق مختلفة للحفاظ على وجود رادع”.

وأضافت البحرية الهندية أن تحقيقا مشتركا في الهجوم تجريه أجهزة مختلفة بعد أن أكمل فريق الذخائر المتفجرة تحليله. ويضم طاقم السفينة 21 هنديا وفيتناميا واحدا.

سجال أميركي إيراني

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت السبت إن طائرة مسيرة انطلقت من إيران ضربت السفينة كيم بلوتو في المحيط الهندي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الادعاء الأميريكي بأن إيران هاجمت السفينة بالقرب من الهند “لا أساس له من الصحة”.

يذكر أن جماعة الحوثي اليمنية تمنع السفن المتجهة لإسرائيل من عبور باب المندب، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا عن تشكيل تحالف دولي لردع الحوثيين عن فرض حصار بحري على ميناء إيلات الإسرائيلي.