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الإمارات تعلن وفاة مريضيّ سرطان من غزة

منذ ساعة واحدة
الإمارات تعلن وفاة مريضيّ سرطان من غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الثلاثاء، وفاة مريضين اثنين من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة.
و أوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن المريضين البالغين من العمر 58 و 63 سنة كانا يعانيان من مضاعفات عدة نتيجة إصابتهما بمراحل متقدمة من السرطان، وفور وصولهما إلى الدولة تم نقلهم إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال العلاج، إلا أن وضعهما الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارقا الحياة.
وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريضين بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيدين فسيح جناته ويلهم أهلهما الصبر والسلوان.


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