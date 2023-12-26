ديوان المحاسبة:شراء أدوية بـ 500 ألف دينار وانتهت صلاحيتها

وطنا اليوم:كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 عن وجود كميات كبيرة من الأدوية في مستودعات وزارة الصحة تم شراؤها بكلفة تقارب 500 ألف دينار وانتهت صلاحيتها في عام 2010 ولم يتم بيان الاجراءات المتخذة بشأنها.

وقال الديوان في تقريره إنه تبين ضعف متابعة اجراءات طرح وإحالة عطاءات الأدوية والمستهلكات الطبية أولا بأول من قبل مديرية المشتريات والتزويد لضمان عدم نفاذها من المستودعات، مشيرا إلى وجود عطاءات مستهلكات طبية بقيمة تقديرية 12 مليونا و876 ألفا و85 دينارا لعام 2020 لم يتم احالتها.

وأضاف، أنه تبين تراكم الأدوية والمستهلكات الطبية في المستودعات دون توفر المساحات اللازمة وعدم مراعاة الاوزان المراد تخزينها، ومثال ذلك مستودع أدوية الحبوب الأساسية.

كما كشف التقرير عن عدم ملاءمة الشروط الصحية لبعض المستودعات مع طبيعة الأدوية والمستهلكات الطبية المخزنة فيها وبدون مراعاة الطاقة الاستيعابية لها مما قد يعرضها للتلف، ومنها مستودع المحاليل الطبية حيث أن سقف المستودع من الزينكو قابل للرطوبة والعفن.