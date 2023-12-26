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وطنا اليوم تنشر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 – رابط

منذ ساعتين
وطنا اليوم تنشر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 – رابط

وطنا اليوم:سلّم رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين التقرير السنوي لعام 2022 الى رئيسي مجلس الأعيان والنواب (اليوم)، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور التي نصت على ” يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك”.

وينشر وطنا اليوم التقرير كاملاً .. للمشاهدة اضغط هنا


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