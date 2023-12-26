البريد يطرح الاصدار الاول من الطوابع التذكارية لعمان القديمة

وطنا اليوم:طرح البريد الاردني اصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2023″ عمان القديمة ” للبيع للجمهور مباشرة اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 28 / 12 / 2023.

وبحسب بيان صادرعن البريد الاردني اليوم الثلاثاء فأن هذا الاصدار يسمى الاصدار الاول من الطوابع البريدية الخاص بمدينة عمان القديمة ، حيث يبرز جانب من الاسواق القديمة والمنازل ودور العبادة والادراج التي تميزت بها ، إضافة الى الاثار التاريخية والتراثية .

واوضح البيان أن الاصدار يتكون من “6 ” طوابع وبطاقة واحدة ، وقيمة الفئة الواحدة

” 30″ ثلاثون قرشا ، وقيمة البطاقة “50 ” خمسون قرشا، وقيمة المجموعة “30 ، 2 ” ديناران وثلاثون قرشا ، بالاضافة الى مغلف اليوم الاول للاصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة ” 80، 2 ” ديناران وثمانون قرشا .

واشار البيان أنه بإمكان الراغبين الحصول على هذا الاصدار مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون إعتبارا من صباح الخميس القادم ، بالإضافة الى توفرها في المكاتب البريدية التالية :- 1. مكتب بريد جبل عمان. 2. مكتب بريد جبل اللويبدة. 3. مكتب بريد وسط البلد. 4. مكتب بريد العبدلي. 5. بريد اربد المركزي. 6. بريد مادبا المركزي. 7. بريد العقبة المركزي. 8. بريد جرش المركزي. 9. بريد مكتب البتراء. 10. مكتب بريد الكرك. 11. مكتب بريد ام قيس. 12. مكتب بريد عجلون. 13. مكتب بريد السلط. 14. مكتب بريد ماحص والفحيص.