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تطوير المناهج يوقّع مذكرة تعاون مع مجموعة الروّاد العالمية لتبادل الخبرات في مجال التعليم الرقمي

منذ ثانيتين
تطوير المناهج يوقّع مذكرة تعاون مع مجموعة الروّاد العالمية لتبادل الخبرات في مجال التعليم الرقمي

وطنا اليوم:في إطار جهوده المستمرة لتطوير المناهج، والتعرف على الخبرات والمستجدات المرتبطة بالمناهج في المنطقة العربية والعالم، واستحداث تقنيات تسهم في تجويد العمليّة التعليميّة، والارتقاء بها، وبناء نظام معرفيّ متطوّر، وقّع المركز الوطنيّ لتطوير المناهج في المملكة الأردنيّة الهاشميّة مذكّرة تعاون مع مجموعة الروّاد العالميّة في المملكة العربية السعودية الممثّلة عن شركة مارشال كافنديش السنغافوريــّة للتعليم في العالم العربيّ وشمال إفريقيا.
وتتضمّن هذه المذكّرة التي وقّعها الطرفان رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطنيّ للمناهج معالي الدكتور محي الدين توق، ورئيس مجموعة الروّاد العالميّة سعادة الدكتور سعد بن إبراهيم الخلف العديد من البنود الرئيسة التي تفتح الأفق لتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالمناهج والمحتوى الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI).
وأعربَ الطرفان عن عميق رغبتهما في تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتعزيز سبل التعاون لبناء نظام تعليميّ متقدم يوظّف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعيّ، ليكون لبنة مهمة في مشروع حوسبة التعليم.


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