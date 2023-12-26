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بدء تكميلية التوجيهي الخميس

منذ 3 ثواني
بدء تكميلية التوجيهي الخميس

وطنا اليوم:قالت وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوبية العامة تبدأ يوم الخميس الموافق 28 كانون أول لعام 2023.
وبينت الوزارة في بيان أن الطلبة سيتقدمون لامتحان التربية الإسلامية بعد غد الخميس، فيما سيكون عدد الطلبة المسجلين للتقدم للامتحان في يومه الأول 24415 موزعين كالآتي:
العلمي 9819، الأدبي 11352، الشرعي 28، الصناعي 980، الاقتصاد المنزلي 1208، الزراعي 808، الفندقي 220


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