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هدم مسجد الشيشان القديم أبرز معالم منطقة صويلح

منذ ساعة واحدة
هدم مسجد الشيشان القديم أبرز معالم منطقة صويلح

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور علي الدقامسة، إن الوزارة قامت بهدم مسجد الشيشان القديم في منطقة صويلح بالعاصمة عمّان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف الدقامسة،أن عملية الهدم جاءت بعدما صدرت تقارير عن لجنة السلامة العامة بوجود “نبعة” تحت المسجد، أدت إلى تصدعات تهدد سلامة المصلين في المسجد.
وأكد أن الوزارة ستباشر بعملية إعادة بناء المسجد على الفور في ذات الموقع، حيث أن الوزارة ستساهم بنسبة في بناء المسجد، إضافة إلى وجود متبرعين، مشددًا على أن البناء الجديد سيكون وفق تصاميم إسلامية حديثة.
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، كان قد قال مطلع العام الجاري، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، إن “الفريق الهندسي رد بان المسجد لا يصلح للصيانة ويشكل خطرًا على السلامة العامة، وردت شركة أيضا أن المسجد لا يصلح للصيانة، والجمعية الملكية قالت إنه من الصعب إجراء صيانة لكونه منطقة ينابيع وعيون”.
ويشار إلى أن المسجد تأسس عام 1905 من قبل المهاجرين الشيشان وتم تجديده في عام 1947.


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