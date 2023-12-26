بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

مهم من التعليم العالي بشأن المنح والقروض الداخلية

منذ 3 ساعات
مهم من التعليم العالي بشأن المنح والقروض الداخلية

وطنا اليوم:أكدت اليوم الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 /2024 هو تمام الساعة الثانية عشرة مساء يوم غد الأربعاء الموافق 27-12-2023.
وأكدت الوزارة بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم نظرا لعدم وجود أي مبرر لذلك، وأهابت الوزارة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة تقديم الطلب قبل إنتهاء المدة المحددة وبخلاف ذلك فإنهم سيفقدون حقهم في المنافسة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:42

البريد يطرح الاصدار الاول من الطوابع التذكارية لعمان القديمة

12:39

تطوير المناهج يوقّع مذكرة تعاون مع مجموعة الروّاد العالمية لتبادل الخبرات في مجال التعليم الرقمي

12:34

رئيس النواب :سنتعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة

12:27

بدء تكميلية التوجيهي الخميس

12:22

القيسي يعلن عن تأجيل القروض للشركات المتعثرة في القطاع السياحي

12:18

الصفدي إلى مصر لبحث وقف الحرب المستعرة على غزة

12:12

المعايعة لدى لقائه رئيس البرلمان العربي: الاردن بقيادة الملك سيبقى في خندق أمته العربية مدافعا عن قضاياها العادلة

12:11

الشمالي: العدوان على غزة له انعكاسات على الجميع وليس الأردن فقط

11:44

‎2024 التاريخ الأهم في مستقبل الدولة

11:42

شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوبي الخليل

11:37

الاحتلال: دبابة تقصف كتيبة إسرائيلية وتقتل جنديين

11:27

دول مستعدة لاستقبال لاجئين من غزة مقابل المال

وفيات
وفيات الثلاثاء 26-12-2023شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبهشكر على تعاز من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 25-12-2023وفيات الأحد 24-12-2023