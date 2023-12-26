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تفاصيل إطلاق سراح سعودي وكويتي خطفا بالعراق

منذ 3 ساعات
تفاصيل إطلاق سراح سعودي وكويتي خطفا بالعراق

وطنا اليوم:بعد ساعات على خطفهما في إحدى المناطق غرب الأنباء، أطلق سراح سائحين يحملان الجنسية الكويتية والسعودية كانا في رحلة صيد في البلاد.
فقد كشفت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق الرجلين.
كما أفادت بأن المواطن السعودي يدعى أنور جليدان الظفيري، والكويتي فيصل جابر لفتة المطيري.

سيارة محترقة
أتى ذلك، بعدما نفذت القوات الأمنية العراقية أمس عملية تفتيش واسعة في المناطق الصحراوية بين محافظة الأنبار وصلاح الدين، بحثا عن المخطوفين إثر العثور على السيارة التي كانت تقلهما محترقة.
وكانت المعلومات تضاربت حول جنسية السائحين إذ أفيد سابقاً بأنهما كويتيان، وخطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية يوم الأحد.
فيما أوضح ضابط عراقي كبير في الشرطة أن وقوع عملية الاختطاف وقعت في منطقة صحراوية بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين.
وكشف مسؤولان أمنيان أيضا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن إحدى مركبات الصيادين تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وانقطع الاتصال بهما أمس الاثنين.
كما أضافا أن المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباء لجماعات من تنظيم داعش لا تزال نشطة.
في المقابل، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الحادث.
يذكر أنه كثيرا ما يقوم الصيادون من دول الخليج برحلات إلى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثا عن الصقور.


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