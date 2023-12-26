جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 آخرين جنوب قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي وإصابة ثلاثة آخرين جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان تحت بند سُمح بالنشر، إن اللواء احتياط جوزيف يوسف جيتارتس 25 عاماً من تل أبيب، مقاتل مدرع في الكتيبة 7029 تشكيل “رام” (179)، قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن الرقيب (احتياط) إليشا يهوناتان لوبر 24 عاماً من ميتسهار، مقاتل في الكتيبة 8104 تشكيل “رام” (179)، قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أنه أصيب مقاتلان من الكتيبة 82 وضابط في الكتيبة 75 تشكيل سار مجولان (7) بجروح خطيرة خلال معركة دارت جنوب قطاع غزة.

كما أصيب أمس جندي (احتياط) في الكتيبة 6646 تشكيل شوالي ماروم (646) بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة.

بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 491 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بينهم 158 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.