إغلاق مسجد وإخلاء أربعة منازل في وادي موسى نتيجة انهيارات

وطنا اليوم:تسببت انهيارات أرضية بإغلاق مسجد المصلى وإخلاء أربعة منازل في حي بني عطا في وادي موسى

وقال مصدر إن التصدعات الأرضية نتجت عن أعمال إنشائية قريبة من الموقع، ما أدى إلى هبوط أحد الشوارع الذي جرى إغلاقه لاحقا.

وقال مواطنون إنهم أبلغوا الجهات ذات العلاقة في لواء البترا قبل وقوع التصدعات، بسبب أعمال حفر أدت إلى تشققات في المنازل المتضررة والمسجد والشوارع.

وحذر المواطنون من مضاعفات خطيرة مستقبلا، خصوصا أن المنطقة التي شهدت أعمال حفر ذات تضاريس صخرية.