بني مصطفى توعز بايواء متشرد ينام في الشارع العام في زاوية عمارة

وطنا اليوم- بادرت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة وفاء بني مصطفى للتعامل مع أربعيني يتخذ من زاوية احدى العمارات في شارع الشهيد وصفي التل مكانا للنوم والاقامه ، محيطا جسده بالكراتين والأدوات البسيطه اتقاءً للبرد .

وكان أحد المواطنين قد ارسل صورا لوزيرة التنمية الاجتماعية للرجل وهو في حالة من النوم ويرتجف من شدّة البرد

وعلى الفور بادرت الوزيرة بإرسال فريق متخصص من الوزارة وتم اصطحاب الرجل وإدخاله إلى احد دور ايواء كبار السن .

وكان المواطنين وسكان العماره يتساءلون عن وضع الرجل محاولين مساعدته بالطعام والمساعدات إلا انه كان يرفض .

وتقدم وزارة التنمية خدماتها لمئات الحالات من كبار السن وفاقدي السند بإيوائهم وتقديم كافة الخدمات الأساسية لهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية التابعه للوزارة .

وتهيب الوزارة بكافة المواطنين الابلاغ عن اية حالة مشابهه لتقديم ما يلزم له بعد دراسة الحالة والتأكد من وضعه الأسري والاجتماعي