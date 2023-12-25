لقاء لوزيري السياحة والاتصال الحكومي مع وسائل الإعلام غدا

وطنا اليوم:يعقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “السياحة في الأزمات.. واقع وتحديات”، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي.

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.

وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أيّ من وسائل الإعلام.