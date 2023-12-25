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إقالة قائد كتيبة من لواء غولاني لأسباب خطيرة

منذ 4 ساعات
إقالة قائد كتيبة من لواء غولاني لأسباب خطيرة

وطنا اليوم:أقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائد الكتيبة 51 من لواء غولاني بعد تعريضه جنودا للخطر في حي الشجاعية شمال قطاع غزة، وفقاً للقناة الـ 12 لإسرائيلية.
ومُني جيش الاحتلال بخسائر فادحة خلال اشتباكات مع المقاومين في حي الشجاعية خلال الأسابيع الماضية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعلن بشكل مفاجئ، في وقت سابق، سحب لواء “غولاني” من القتال في غزة، بينما تداولت تقارير إعلاميين أن المقاومة الفلسطينية كبّدت لواء النخبة الإسرائيلي خسائر فادحة.
هذا وكانت مستوطنة إسرائيلية قد وبخت جنديا من لواء “غولاني” واتهمته بقتل الأبرياء والمحتجزين الإسرائيليين الثلاثة في داخل قطاع غزة خلال عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.
وقالت المستوطنة للجندي: “كل ما فعلتموه هو القتل والقتل والقتل”، ورد عليها الجندي قائلا: “ألا تخجلين، لقد فقدت الكثير من رفاقي هناك”، لكن السيدة أصرت على موقفها.


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