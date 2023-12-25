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الأردن يرحب باتفاق الأطراف اليمنية للعمل على خارطة السلام

منذ 3 ثواني
الأردن يرحب باتفاق الأطراف اليمنية للعمل على خارطة السلام

وطنا اليوم:رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام.
وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة عن أمل المملكة في إنجاز هذا الاتفاق والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن، وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن ويضمن وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والازدهار، مشدداً على أن الأردن يدعم كل جهود إنهاء الأزمة اليمنية.
وأشاد الناطق الرسمي باسم الوزارة بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وبجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقتين المستهدفة التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في اليمن الشقيق.


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