اغتيال قيادي بارز في فيلق القدس الإيراني بدمشق

وطنا اليوم:أفاد مصدر، مساء الاثنين، بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق وريفها، تحديديا في منطقة السيدة زينب، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت معلومات تفيد بمقتل قيادي عسكري في الحرس الثوري الإيراني نتيجة القصف

كما أشارت بعض المصادر المقربة لإيران، إلى مقتل رضى الموسوي القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني عبر استهداف مكان تواجده بثلاث صواريخ من الاحتلال.

من جهتها ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن المستشار بالحرس الثوري الذي قتل بغارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي بريف دمشق من أقدم المستشارين بسوريا.