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حماس والجهاد ترفضان مقترح مصري لوقف الحرب في غزة

منذ 3 ساعات
حماس والجهاد ترفضان مقترح مصري لوقف الحرب في غزة

وطنا اليوم:نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مصرية، اليوم الإثنين، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، رفضتا المقترح المصري للتهدئة في قطاع غزة.
وخلال الأيام الماضية، تحدثت التقارير الإسرائيلية عن مقترح قدمته مصر إلى إسرائيل وحماس، للدفع قدما باتفاق جديد، يتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة على عدة مراحل وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين أو ثلاثة.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو “ما زالت تدرس الاقتراح المصري، إذ من المقرر أن يطرح الموضوع للمناقشة في وقت لاحق اليوم (الإثنين)، خلال اجتماع ‘كابينيت الحرب‘”.
وأشارت التقارير إلى أن تل أبيب توافق على المراحل الأولى للمقترح المصري، والتي قالت إنها تكاد تكون مطابقة للعرض الذي كانت إسرائيل قد قدمته عبر الوسطاء، غير أن المراحل اللاحقة تعتبر “إشكالية لأنها تشمل التزاما بوقف إطلاق النار”.


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