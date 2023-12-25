المنطقة الحدودية مع لبنان .. مئات المنازل دمرت وأضرار بالمليارات

وطنا اليوم:تسببت صواريخ حزب الله اللبناني في تدمير مئات المنازل في الشمال الفلسطيني المحتل وأضرار بالمليارات في 20 بلدة من المستوطنات الإسرائيلية، وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإثنين 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن المنطقة الحدودية مع لبنان بأكملها مهجورة.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهدف حزب الله المستوطنات الحدودية في شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ، ما تسبب في هجرة جماعية للمستوطنين صوب مدن أخرى داخل إسرائيل وسط ترقب لتطور المواجهات بين المقاومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي.

حسب الصحيفة الإسرائيلية فقد لحقت أضرار بمليارات في أكثر من 20 مستوطنة على الحدود اللبنانية، نتيجة النيران المباشرة التي أطلقها حزب الله، وأصبحت المنطقة الحدودية بأكملها مهجورة عملياً، وتعرض أكثر من ألف شركة ومزارع لأضرار اقتصادية جسيمة في الشهرين ونصف الشهر الماضيين.

كما أضافت أن سلطة الضرائب دفعت تعويضات بنحو 21 مليون دولار لمن تم إجلاؤهم من الشمال، أوضحت أن موظفيها غير مسموح لهم فعلياً بالدخول إلى معظم المستوطنات بناء على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وبالتالي لا يمكن في الوقت الحالي إجراء تقديرات دقيقة للأضرار.

بحسب تقرير سلطة الضرائب فإن حوالي 70% من أصحاب الأعمال في القطاع الحدودي غادروا المستوطنات وأعمالهم مغلقة بشكل كامل أو شبه كامل. وستقوم الهيئة بدفع قروض بالإضافة إلى التعويض الكامل لأولئك الذين يقدمون طلبات عن خسارة الأموال وانخفاض حجم الأعمال.