أعمال حفر وانفجارات .. مستوطنون يحذرون من هجوم جديد

وطنا اليوم:يزعم سكان مستوطنة بات حيفر الإسرائيلية في منطقة وادي حيفر، أنهم يسمعون أصواتا تشبه أعمال حفر تحت منازلهم، ودوي انفجارات متكررة قادمة من طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، حسب ما ذكرت صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن سكان هذه المستوطنة المحاذية لطولكرم أبدوا تخوفهم من تكرار هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذه مقاتلو حماس في غلاف غزة، وأدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص وإصابة آخرين، واقتياد نحو 240 رهينة.

ونقل عن غادي أوهايون، وهو من سكان بات حيفر، قوله، الخميس: “الوضع ليس جيدا حقا. نحن نعيش حالة دائمة من انعدام الأمن”.

وأضاف: “يتم استهداف المستوطنة بالنيران المباشرة وغير المباشرة كل يوم تقريبا. يمكننا أن نعرض لكم صور القذائف”.

وتابع: “في الليل نستيقظ على وقع الانفجارات. العدو يستمتع حقا بإزعاجنا خلال ساعات نتقلب فيها جميعا يمينا ويسارا في السرير ونشعر بالعجز الشديد”.

وأردف قائلا: “علينا أن نفهم أن ما فعلوه في السابع من أكتوبر نموذج لما يخططون للقيام به”.

وأبرز أوهايون: “إنهم يهزوننا تماما كما هزوا الجنوب والشمال. نحن لسنا أقل عرضة للخطر. ربما لن يحدث ذلك في دقيقة واحدة، لكن لا يمكننا أن نتفاجأ”.

وبيّن المستوطن أنه “بمجرد عبور سياج بات حيفر والمستوطنات المجاورة. سنشهد إطلاق النار حتى البحر”.

وتشن إسرائيل هجمات عنيفة على غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر، مؤكدة أنها لن توقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس وإعادة جميع الرهائن.