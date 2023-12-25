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وزارة التنمية تسعى للتوسع في إنشاء نواد نهارية لكبار السن

منذ ثانيتين
وزارة التنمية تسعى للتوسع في إنشاء نواد نهارية لكبار السن

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الاثنين، إنه جرى تخصيص ما نسبته 10% من عائدات اليانصيب الخيري لحساب كبار السن لتوفير ميزانية تأخذ صفة الديمومة،
وأكدت، خلال زيارتها الاثنين، لبيت العناية الانسانية التابع لراهبات الصليب في الفحيص، أن الوزارة تسعى للتوسع بإنشاء نواد نهارية لكبار السن وأن الجهود الجماعية تعمل على تحقيق ما نصبوا إليه في موضوع كبار السن، مبينة أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مجالس المحافظات على نشر التوعية في إنشاء النوادي النهارية لكبار السن لتخفيف العبء على المراكز والدور الإيوائية.
وأشارت بني مصطفى إلى أن مهننة العمل الاجتماعي في الوزارة تساعد من يعمل مع فئة كبار السن اداء الدور المطلوب على اكمل وجه وبمنتهى المهنية لما يتمتعوا به من كفاءات وقدرات للتعامل مع هذه الفئة العزيزة علينا من ابناء المجتمع الأردني.
وهنأت خلال الزيارة بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول رأس السنة الميلادية، قائلة إن البهجة والفرح غابت عن الأهل المسيحيين، في الأردن والأراضي المقدسة احترامًا لأرواح الشهداء جراء عدوان غاشم يشن على قطاع غزة، لم يستثنِ الكنائس والمساجد ولم يفرق بين كبير في السن وطفل.
وأطلعت بني مصطفى على الخدمات المقدمة للمسنين المنتفعين من خدمات الدار، واستمعت إلى إيجاز من مديرة الدار حول الخدمات المقدمة وأوضاع كبار السن، وأكدت أهمية تقديم الرعاية اللازمة لهم.
وأكدت أهمية الدور الإنساني التي تقوم به الدار، منوهة إلى أن هذه الزيارة تأتي لمشاركة كبار السن فرحة العيد.


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