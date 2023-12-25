بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه عالميا

منذ 18 ثانية
الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه عالميا

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه والكاز والديزل في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر كانون أول الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر وفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للبيانات، بلغ سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي 754.5 دولار للطن، مقارنة مع 719.6 دولار في الأسبوع الثاني منه، بنسبة ارتفاع بلغت 4.8 بالمئة.
وبلغ معدل سعر البنزين أوكتان 95 في الأسبوع الثالث 792.8 دولار، مقابل 757.6 دولار للطن المسجل في الأسبوع الثاني بنسبة ارتفاع بلغت 4.6 بالمئة.
وارتفع سعر الكاز من 764.6 إلى 787.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة، فيما ارتفع سعر الديزل من 697.5 إلى 764.6 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة.
وارتفع سعر زيت الوقود من 420.3 إلى 434.1 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3.3 بالمئة، واستقر سعر الغاز البترولي المسال في الشهر الحالي عند معدل سعره في تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 617.5 دولار.
وارتفع معدل خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي إلى 79.8 دولار للبرميل، مقارنة مع 75.3 دولار للبرميل في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 5.9 بالمئة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:52

لابيد: سنصل لخالد مشعل والعاروري وكل من له علاقة بـ7 تشرين الأول

13:47

البطاينة من كلية معان الجامعية : الشباب هم الفئة المستفيدة الأول من مشروع التحديث السياسي وهم الخاسر الأول من عدم إقبالهم على الأحزاب.. فيديو وصور

13:44

الضمان: 11 ألف إصابة عمل بالمملكة خلال العام الحالي

13:41

شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبه

12:43

وفاة سيدة بحادث تصادم في غور الصافي

12:40

شكر على تعاز من عشيرة الدباس

12:38

كوب ستارباكس يتسبب بفصل مذيعة تركية

11:40

الحوثيون يهددون : كابلات الانترنت العالمية تمر عبر المندب

11:18

عقوبات اقتصادية صينية غير معلنة على إسرائيل

11:12

القبض على عددٍ من عملاء الاحتلال في قطاع غزة

11:04

قطر: ريع تذاكر فعاليات كأس آسيا 2023 لصالح غزة

10:59

رسالة مهمة للسنوار عن إنجازات المقاومة ضد قوات الاحتلال

وفيات
شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبهشكر على تعاز من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 25-12-2023وفيات الأحد 24-12-2023آل الزبده وآل النافع ينعون الدكتور مصطفى استشاري جراحه العظام يوسف الزبده