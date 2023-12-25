البطاينة من كلية معان الجامعية : الشباب هم الفئة المستفيدة الأول من مشروع التحديث السياسي وهم الخاسر الأول من عدم إقبالهم على الأحزاب.. فيديو وصور

وطنا اليوم:أكد الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة أن الحزب البرامجي والحقيقي والذي يكون نتيجة إفراز مجتمعي قادر على ايصال كتلة وازنه لمجلس النواب ،وتشكيل حكومة برامجية حزبية، تؤمن بمبادئه وافكاره ،وتشرع وتراقب على أساسها .

واضاف خلال لقائه طلبة كلية معان الجامعية أن دور النائب هو رقابة وتشريع وليس خدمات، وان مشاكلنا الحقيقية من فقر وبطالة هي لغياب الدور الحقيقي للسلطة التشريعية وضعف أداء السلطة التنفيذية وهذا ما نشهده منذ زمن .

ودعا الأمين العام لحزب إرادة إلى تشجيع المستثمر، وإيجاد حل لمواضيع الضريبة والطاقة والنقل ،لان حل مشكلة البطالة تأتي من خلال دعم القطاع الخاص .

وبين البطاينة أن الشباب هم الفئة الأوسع المستفيدة من مشروع التحديث السياسي، وفي حال عزوفهم عن الإنضمام للأحزاب فهم المتضرر الأول.

وأوضح البطاينة أنه لم يعد هناك أي تخوف من الإنضمام للأحزاب بعد تجريم التعرض للمتحزبين، داعيا الشباب للإنخراط بأحزاب وطنية برامجية لا ترتبط بأجندات خارجية، وثوابتها الوطن والمواطن والملك والقوات المسلحة، ودون ذلك فإنه قابل للنقاش والبحث، وأكد البطاينة أنه أصبح بمقدور طلاب المكرمة التحزب الآن دون التأثير على مكرمتهم هم وذويهم من المتقاعدين العسكريين.

وأكد البطاينة أن ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان، وتأثيره على الإقليم يجعلنا بحاجة ملحة إلى أحزاب برامجية حقيقية طموحة، لانتقال الأردن إلى الاعتماد على الذات، لأن خياراته الاستراتيجية تتضاءل، لرفضه المساومة على القضية الفلسطينية.

والتقى البطاينة وفريق الأمانة العامة على هامش اللقاء الحواري مع الطلبة عميد الكلية عودة سليمان مراد الذي رحب بهذه اللقاءات التي تشجع الشباب على الانخراط في الأحزاب تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بالانتقال إلى حياة حزبية وصولا إلى الحكومات البرلمانية.

وشهد اللقاء الذي حضره رئيس مجلس فرع محافظة معان الدكتور حسين عساف وفريق الأمانة العامة لحزب إرادة انتساب عدد كبير من طلبة كلية معان الجامعية.