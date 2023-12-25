بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. وفيات

شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبه

منذ 4 ثواني
شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبه

(( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعونَ ))
وطنا اليوم:ببالغ الحزن والاسى وبقلوب عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره تنعى أسرة شركة الاسواق الحرة الاردنيه ممثله برئيس واعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وفاة الزميل يزن الهباهبه من المستودعات الرئيسية والذي وافته المنيه صباح هذا اليوم الاثنين 25/12/2023 نعزي أنفسنا جميعا في مصابنا وان يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان داعين الله العلي القدير أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

سيتم الدفن بعد صلاة عصر هذا اليوم من مسجد سحاب الى مقبرة سحاب
تقبل التعازي في جمعية آل الجنيدي في منطقة مرج الحمام


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:43

وفاة سيدة بحادث تصادم في غور الصافي

12:40

شكر على تعاز من عشيرة الدباس

12:38

كوب ستارباكس يتسبب بفصل مذيعة تركية

11:40

الحوثيون يهددون : كابلات الانترنت العالمية تمر عبر المندب

11:18

عقوبات اقتصادية صينية غير معلنة على إسرائيل

11:12

القبض على عددٍ من عملاء الاحتلال في قطاع غزة

11:04

قطر: ريع تذاكر فعاليات كأس آسيا 2023 لصالح غزة

10:59

رسالة مهمة للسنوار عن إنجازات المقاومة ضد قوات الاحتلال

10:54

وطنا اليوم تهنئ الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

10:11

وفيات الاثنين 25-12-2023

10:05

هل سحب حزب الله قوة الرضوان من الحدود؟

09:55

بين خوفهن من الاغتصاب والحديث عن الانتحار.. ما الذي يحصل للنساء السودانيات؟

وفيات
شكر على تعاز من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 25-12-2023وفيات الأحد 24-12-2023آل الزبده وآل النافع ينعون الدكتور مصطفى استشاري جراحه العظام يوسف الزبدهالدكتور مصطفى يوسف الزبده استشاري جراحه العظام في ذمة الله