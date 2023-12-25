شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبه

(( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعونَ ))

وطنا اليوم:ببالغ الحزن والاسى وبقلوب عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره تنعى أسرة شركة الاسواق الحرة الاردنيه ممثله برئيس واعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وفاة الزميل يزن الهباهبه من المستودعات الرئيسية والذي وافته المنيه صباح هذا اليوم الاثنين 25/12/2023 نعزي أنفسنا جميعا في مصابنا وان يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان داعين الله العلي القدير أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

سيتم الدفن بعد صلاة عصر هذا اليوم من مسجد سحاب الى مقبرة سحاب

تقبل التعازي في جمعية آل الجنيدي في منطقة مرج الحمام